Başkan Hasan Türkyılmaz'dan seçim mesajı!

Seçimde 8 bin 731 oy kullanıldı.

Oyların 5 bin 898'ini alan Birliğe Çağrı Grubu seçimin kazananı oldu.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Seçimlere katılım sağlayarak demokrasi şöleninin bir parçası olan tüm kıymetli meslektaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

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Hep birlikte el ele omuz omuza mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok çalışmaya, kazanımlarımızı her geçen gün daha da artırmaya devam edeceğiz.