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Başkan Han’ın yeni adli yıl açılışı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adliyıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
Başkan Han’ın yeni adli yıl açılışı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adliyıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Baro Başkanı Han mesajında, Malatya Adliye Sarayının son durumuna değinerek, “Yeni adli yılın ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Yeni adli yılda Malatya Adliyesinin bir kısmı baraka misali bir yere taşınmıştır. Son taşınma ile birlikte Malatya Adliyesi üç parçalı adliyeye dönüşmüştür. Bu fiziki koşullar ve bölünmüşlük adaletin tecellisini imkansız hale getirmiştir. Adliyenin ek binaya taşınması fikri ortaya çıktığındaMalatya Milletvekillerimizle, Malatya İl Başkanımızla ve Adalet Bakanlığımızla temaslarda bulunulmuş Adliyenin bölünmemesiistenmiş ancak bu taleplerimize duyarsızkalınmıştır. Siyaset kurumu Malatya için çözüm üretmekten uzak durmuştur. Yeni Adliye Sarayı İnşaatı 6 yıldır anlamsız bir şekilde geciktirilmiştir. Adliyesi hatta projesi olmayan tek il durumuna düşmüştür. Malatya için bu durum üzüntü vericidir. Yapılan bu yanlışlıkların telafisi için yeni adli yılda Malatya Adliye Sarayı inşaatına ivedilikle başlanmalı ve bitirilmelidir. Zira mevcut Adliye Binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir. Yeni adli yılda hakim ve savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını diliyoruz. Yeni Adli Yılda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Stratejisi Reform belgesinde taahhüt edilen yenilikler bir an önce meclis gündemine getirilip yasalaşmalıdır. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınmasıdır. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği, her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır. Biz, avukatlar ve barolar olarak, bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan meslektaşlarıma, hakim ve savcılarla tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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