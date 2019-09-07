0553 313 94 23

Başkan Gürkan’ın Yazıhan ziyaretleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
Başkan Gürkan’ın Yazıhan ziyaretleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Geziye Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, meclis üyeleri, bazı daire başkanları, şube müdürleri, Yazıhan’a bağlı mahalle muhtarları da eşlik etti.


Yazıhan Belediye Hizmet Binasında Yazıhan Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başta Belediye Başkanı Nevzat Öztürk olmak üzere meclis üyeleri ve muhtarlardan sorunlarla ilgili bilgiler aldı.


Toplantıdan önce kısa bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Başkan Selahattin Gürkan’ın çok tecrübeli bir isim olduğunu söyledi. Yazıhan’ın AK Partiye büyük destek verdiğini de ifade eden Öztürk, “Bütün Yazıhanlı kardeşlerime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yerelde ve genelde Yazıhan’ımıza büyük katkılar geldi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu uyum devam edecek. Bundan sonra ki süreçte de Büyükşehir Belediyemizin güzel hizmetleri olacaktır. Edindiğiniz tecrübeyle bunu yapacağınıza inanıyoruz. Altyapı ve yol çalışmaları bizim olmazsa olmazlarımız. Bu anlamda da güzel hizmetleri gördük, görmeye de devam ediyoruz.” dedi.


"Plan ve projelendirme süreci devam ediyor"


İlçelerin sorunlarını çözmek için kaymakamlık, ilçe belediyeleri ve muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, saha çalışmalarının plan ve projelendirme süreçlerinin devam ettiğini ve Malatya’nın her noktasında hummalı bir çalışma içerisine gireceklerini söyledi.


Asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Doğru planlama yaparak daha hızlı ilerlemeyi hedefliyoruz. İlk amacımız altyapı diye tabir ettiğimiz, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj kanallarının bir an önce rehabilitasyonunu sağlamaktır. Altyapı, yol 21. Yüzyılın hizmetleri değil. Bir an önce bunları bitirerek, sosyal, kültürel, kişi başına düşen yeşil alan ve sportif anlamda çok yol kat etmeliyiz. Durmak yok yola devam anlayışıyla Malatya’mızın her ilçesinin, her köşesinin, her mahallesinin çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.


Yapılan toplantıda Yazıhanlı meclis üyeleri ve muhtarlar, mahallelerindeki sorunlar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bilgiler verdiler. Sorunların çözümü için talimatlar veren Başkan Gürkan, Yazıhan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. AK Parti Yazıhan İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Başkan Gürkan burada partililerle görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma camisi bugün açılıyor!
    1. "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı..
    2. "Crans-Montana'da yaşananlardan sonra..
    3. Evinin odasında Hint keneviri..
    4. Bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
    5. Şehit Kansuva'nın babaevinde yas
    6. Taliban 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
    7. YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl..
    8. MŞÜ ile CERN arasında iş birliği..
    9. Boşanma kavgasında kendi silahıyla..
    10. "Hep beraber huzur içinde yaşamak..
    11. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    12. Jandarmadan definecilere operasyon: 7..
    13. Vali Gül passolig kartını güncelledi
    14. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğünde..
    15. Diş taşları nasıl temizlenir evde?
    16. Engelli işçi alımı 2019 engelli alımı..
    17. Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı..
    18. Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım!
    19. Mardin'de terör örgütüne yönelik..
    20. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim