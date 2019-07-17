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Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor altyapısına büyük yatırım

Yeni Malatyaspor’da altyapıdan sorumlu yönetici Erdal Gündüz’ün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yaptığı toplantıdan altyapı için yeni bir antrenman sahası ve tesislerin elden geçirilmesi kararı çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor altyapısına büyük yatırım

Yeni Malatyaspor’da altyapıdan sorumlu yönetici Erdal Gündüz’ün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yaptığı toplantıdan altyapı için yeni bir antrenman sahası ve tesislerin elden geçirilmesi kararı çıktı.


Çalışmalara Kayısı Festivali’nden sonra başlanacağı belirtilirken, Yeni Malatyaspor yönetimi başkan Gürkan’a teşekkür etti.


Yeni Malatyaspor altyapısında fiziki olarak yaşanan eksiliklerin ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı.


Altyapı sorumlusu Erdal Gündüz’ün Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yatığı görüşme ve ikilinin daha sonra Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı incelemeler neticesinde yeni bir çim saha yapılması ve mevcut tesisin de eksiklerinin giderilmesine karar verildiği belirtildi.


Başkan Gürkan’ın çalışmalara hemen başlanılması için talimat verdiği, Kayısı Festivalinden sonra ilk kazmanın vurulacağı bildirildi.


Bu arada sarı kırmızılı takımın altyapıdan sorumlu yöneticisi Erdal Gündüz, başkan Gürkan’a teşekkür ederek altyapı için devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını söyledi.


Gündüz, yeni saha ve tesisin yenilenmesi konusunda çalışmalara başlanacağını kaydederek, “Büyükşehir başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize zaman ayırdı ve sorunlarımızın çözümü noktasında gerekeni yaptı. Altyapının kullandığı Nurettin Soykan Tesisleri bugün birçok kulübün sahip olmadığı özelliklerde bir tesistir. Yönetimimiz burayı altyapıya tahsis etmiş ve şuan da en verimli şekilde kullanılmaktadır. Ancak altyapı için başlattığımız değişim ve dönüşüm hamlelerimiz çerçevesinde buranın yetersiz olduğunu gördük. Şuan halihazırda kullandığımız bir sahamız var. Orası da mevcut şartlarıyla yetersiz kalıyor. Yine tesisimizin fiziksel durumunda da iyileştirmeye gitmemiz gerekiyordu.Tesisimizin mevcut durumunu büyükşehir belediye başkanımız da inceledi ve gördü. Başkanımızın talimatıyla buraya yeni bir saha yapılacak ve tesisimiz komple elden geçirilecek. Çalışmalara festivalden sonra başlanacak. Bu anlamda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
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