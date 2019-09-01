Başkan Gürkan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde Bahçelievler, Toygar ve Kadıçayırı mahallelerinin kullandığı kanal yolunda yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın gerçekleştirmiş olduğu inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Alacakapı Mahalle Muhtarı Nazif Sayın, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Doğan Durmaz, Kadıçayırı Mahalle Muhtarı Alaattin Eren ile Toygar Mahalle Muhtarı Muhittin Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “MASKİ tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolumuzun asfaltı yapılarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Uzun bir süredir ihmal edilen unutulan bir yolumuzdu. Sayın Başkanımıza ve ekibine bu çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Şehrin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor"

Malatya genelinde her noktada yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, ise çalışmaları zaman zaman yerinde inceleyerek bilgiler aldıklarını ve vatandaşlarla da görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bahçelievler, Toygar ve Kadıçayırı mahallelerinin kullandığı yolda emülsiyon sathi kaplama çalışmasının yapıldığını belirten Gürkan, “Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek buranın biran önce asfaltlanması gerektiğini belirttik. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 6 km’lik yolumuzda sathi kaplama çalışması yapılarak, vatandaşlarımızın çekmiş oldukları sıkıntılar giderilmiş oldu” şeklinde konuştu.

Malatya genelinde asfaltsız hiçbir bölgenin kalmayacağını ifade eden Gürkan, “Bütün ilçelerimizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçelerdeki bazı mahallelerimizde asfaltın yanı sıra Valiliğimiz ile birlikte yapmış olduğumuz ortak proje kapsamında kilit taşı döşeme çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında gurup yolları ile ana yolların asfaltlanması ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar zorunlu hizmetler sınıfına girmektedir. Ekiplerimiz vermiş olduğumuz talimatlar doğrultusunda çalışmalarını büyük bir hızla ve titizlikle yürütmekteler. İlçelerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunan yolları yaparken Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gurup yolları, ana arterlerde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca YİKOB ile birlikte mahallelerimizin iç yollarını da kilit taşını Valiliğimiz ile birlikte yapmış olduğumuz proje kapsamında yürütüyoruz” diye konuştu.