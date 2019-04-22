Başkan Günel, Yeşiller Partisi eski milletvekili ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeşiller Partisinin Türk asıllı eski Parlamenteri Özcan Mutlu ile Kuşadası’nda biraraya geldi.

Yeşiller Partisi üyesi Özcan Mutlu, Başkan Ömer Günel’i yerel seçimlerde kazandığı başarından dolayı kutlayarak, Kuşadası Belediye Başkanı olarak genç, dinamik ve vizyon sahibi bir başkan görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kardeş şehrin mantığını çok iyi bilen biri olarak karşılıklı iş birliği içinde proje geliştirme konusunda Almaya’da yeni bir kardeş şehir konusunda her türlü desteğe açık olduğunu iletti.

Destekleri ve güzel sözleri için Mutlu’ya teşekkür eden Ömer Günel turizm kenti Kuşadası ile ilgili projelerini anlattı. Kentte turizm kalkınma seferberliği ilan ettiklerini belirten Başkan Günel, “31 Mart İdari Yerel Seçimleri ile yeni bir döneme girdiklerini ifade ederek, “ Kuşadası bizim dönemimiz de bir kalkınma dönemi yaşayacak” dedi.

-KURUVAZİYER DÜNYASININ BAŞ AKTÖRLERİ KUŞADASI’NDA TOPLANIYOR

Kuşadası’nın turizmde ki en önemli gücünün kruvaziyer turizmi olduğunu söyleyen Günel, “Bu ekonomiden sadece Kuşadası değil çevre il ve ilçelerde fayda sağlamaktadır. Bu nedenle bu konuya çok farklı bakıyoruz. 7 - 10 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MED CRUISE)54. Olağan Genel Kurulunu Kuşadası’nda yapacak. Kruvaziyer turizminin 120 önemli sektör temsilcisi şehrimize gelecek. Kuşadası Belediyesi olarak biz bu konuya çok önem veriyoruz. Bu toplantı sonrası önümüzdeki 5 yılın planlamasını yapacaklar. Amacımız 2023 yılında Kuşadası’nın kruvaziyer de tekrar rekorlar kıran kimliğini kazanmasıdır. Ayrıca her yıl Miami’de Düzenlenen Kruvaziyer Taşımacılığı Kongre ve Fuarı’ndan bir tanesinin Kuşadası’nda yapılması ile ilgili çalışmalara başladık. Çünkü Kuşadası dünyanın en önemli turizm limanlarından biri. Bunu biz değil bu firmaların sahipleri söylüyor” diyerek ziyareti için Özcan Mutlu’ya teşekkür etti.