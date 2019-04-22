0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Günel, Yeşiller Partisi eski milletvekili ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeşiller Partisinin Türk asıllı eski Parlamenteri Özcan Mutlu ile Kuşadası’nda biraraya geldi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
Başkan Günel, Yeşiller Partisi eski milletvekili ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeşiller Partisinin Türk asıllı eski Parlamenteri Özcan Mutlu ile Kuşadası’nda biraraya geldi.


Yeşiller Partisi üyesi Özcan Mutlu, Başkan Ömer Günel’i yerel seçimlerde kazandığı başarından dolayı kutlayarak, Kuşadası Belediye Başkanı olarak genç, dinamik ve vizyon sahibi bir başkan görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kardeş şehrin mantığını çok iyi bilen biri olarak karşılıklı iş birliği içinde proje geliştirme konusunda Almaya’da yeni bir kardeş şehir konusunda her türlü desteğe açık olduğunu iletti.


Destekleri ve güzel sözleri için Mutlu’ya teşekkür eden Ömer Günel turizm kenti Kuşadası ile ilgili projelerini anlattı. Kentte turizm kalkınma seferberliği ilan ettiklerini belirten Başkan Günel, “31 Mart İdari Yerel Seçimleri ile yeni bir döneme girdiklerini ifade ederek, “ Kuşadası bizim dönemimiz de bir kalkınma dönemi yaşayacak” dedi.


-KURUVAZİYER DÜNYASININ BAŞ AKTÖRLERİ KUŞADASI’NDA TOPLANIYOR


Kuşadası’nın turizmde ki en önemli gücünün kruvaziyer turizmi olduğunu söyleyen Günel, “Bu ekonomiden sadece Kuşadası değil çevre il ve ilçelerde fayda sağlamaktadır. Bu nedenle bu konuya çok farklı bakıyoruz. 7 - 10 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MED CRUISE)54. Olağan Genel Kurulunu Kuşadası’nda yapacak. Kruvaziyer turizminin 120 önemli sektör temsilcisi şehrimize gelecek. Kuşadası Belediyesi olarak biz bu konuya çok önem veriyoruz. Bu toplantı sonrası önümüzdeki 5 yılın planlamasını yapacaklar. Amacımız 2023 yılında Kuşadası’nın kruvaziyer de tekrar rekorlar kıran kimliğini kazanmasıdır. Ayrıca her yıl Miami’de Düzenlenen Kruvaziyer Taşımacılığı Kongre ve Fuarı’ndan bir tanesinin Kuşadası’nda yapılması ile ilgili çalışmalara başladık. Çünkü Kuşadası dünyanın en önemli turizm limanlarından biri. Bunu biz değil bu firmaların sahipleri söylüyor” diyerek ziyareti için Özcan Mutlu’ya teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrikalı liderler Sudan ve Libya’yı görüşecek
    1. Afrikalı liderler Sudan ve Libya’yı..
    2. Siğil nasıl geçer? Siğilden..
    3. "Uzun Yolculuk" izleyicilerle buluşuyor
    4. İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 5..
    5. Define için 2 yıldır kazı yapan..
    6. Sigarayı bırakana 6 ay ücretsiz havuz..
    7. Sinop’ta evde yangın: 3 ölü
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    9. Provokasyona Ankara Valiliğinden flaş..
    10. THY’nin Ankara-Bakü direkt uçuşları..
    11. Ersel Uzğur: “Maçı kaybettiğimiz için..
    12. Azez’de yaralanan 5 polis ile 2 ÖSO..
    13. "Bu coğrafya, turizm açısından..
    14. İş adamını evinin önünde vuran şüpheli..
    15. Maçın ardından
    16. Üvey annesinin bıçakladığı genç..
    17. ABD yönetiminden Zelenskiy'e tebrik
    18. TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    19. Ankara Valiliğinden Çubuk’ta sopa..
    20. Kılıçdaroğlu'na göre işte yaşananların..
    21. Balıkesirspor Baltok-Kardemir..
    22. İBB Başkanı İmamoğlu yönetiminde İBB..
    23. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Diyarbakır’da..
    24. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası
    27. Giresun'da arazide havan mermisi bulundu
    28. Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı
    29. Domuz saldırısına uğrayan çoban..
    30. Başkan Günel, Yeşiller Partisi eski..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!