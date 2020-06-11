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Aktüel

Başkan Gümüş, çalışmaları yerinde inceledi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçeye bağlı kırsal Yemişendere, Fadıl, Avcılar, Kuzluk, Bozyer, Günlüce, Çamoluk, Göktepe ve Esençay mahallelerini ziyaret ederek, belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:57:26 -
Başkan Gümüş, çalışmaları yerinde inceledi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçeye bağlı kırsal Yemişendere, Fadıl, Avcılar, Kuzluk, Bozyer, Günlüce, Çamoluk, Göktepe ve Esençay mahallelerini ziyaret ederek, belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kırsal Mahalleleri ziyaretlerinde mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Gümüş, “Normalleşme dönemine girdiğimiz bu süreçte biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Kırsal Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hitap edecek projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizi ziyaret ederek, devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yemişendere mahallemizdeki çok amaçlı sosyal alanımızın yapımı bitmek üzere. Kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Günlüce mahallemizdeki sosyal alanımızdaki yapımına başladığımız erkek, kadın engelli tuvaletinin yapımı da devam ediyor. Ayrıca kırsal mahallelerimizdeki yollarımızın güvenli ve modern hale gelmesi için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızda sürüyor. Muhtarlarımız ve halkımızla her zaman iç içe iletişim halinde olarak, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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