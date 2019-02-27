Başkan Gülsoy’dan KTO Üyelerine İstihdam Çağrısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “İstihdam Seferberliği 2019” programına ilişkin KTO üyelerini açıklanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaları için çağrıda bulundu.

Başkan Gülsoy, KTO olarak “İstihdam Seferberliği 2019” programını destelediklerini belirterek, programda yer alan teşviklerden mutlaka yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri’nin her zaman olduğu gibi yine devletinin yanında olacağına inandıklarının altını çizen Başkan Gülsoy; “Geçtiğimiz yılın 2. yarısında yaşanan ekonomik dalgalanma süreci yerini dengelemeye bıraktı. Hükümetimizin aldığı kararların hayata geçmesiyle yeniden toparlanan ekonomimiz önümüzdeki süreçte daha da iyi olacaktır. Bunun için daha çok çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız vardır. Yeni paketle birlikte işverene sunulan teşviklerin istihdamı artıracağına inanıyoruz. Artan istihdam daha çok üretim, daha çok ihracat demektir. Önümüzdeki hedeflere ulaşabilmemizin en önemli yolu da üretmektir.Hükümetimiz bu konuda fedakârlık göstererek daima iş dünyasının yanında olduğunu göstermektedir. Bizlerde bu fedakarlığa sessiz kalmayarak, ilave istihdam çağrısına hep bir ağızdan gönülden evet diyoruz. Daha önce başlatılan istihdam seferberliğinde olduğu gibi yine Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri olarak #BurasıTürkiyeBuradaİşVar kampanyasına sahip çıkacağız. Bu kapsamda tüm üyelerimizi, hemşehrilerimizi, iş dünyamızı en az bir işsize iş kapısı olmaya davet ediyorum. İşsize iş vermenin bereketi de artıracağına inanıyorum ” dedi.

İstihdam seferberliği ile ilgili teşviklerin detaylarına da değinen Başkan Gülsoy, teşviklerin üç güçlü yanı olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle 30 Nisan’a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödüyor. İkinci olarak; Mayıs ayını takip eden 9 ay boyunca, prim ve vergilerini yine devlet karşılamaya devam edecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu süre 6 ay daha uzuyor. Üçüncü olarak; Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.”

Başkan Gülsoy, önümüzdeki günlerde, İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında işverene sunulan imkânlar konusunda üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapacaklarını da belirtti.