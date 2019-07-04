Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin Sorunlarına Kulak Verdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri belirli gruplar halinde bir araya gelerek sektörel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuyor.

KTO 41 meslek komitesi her ay en az 1 kez toplanarak kendi sektörlerindeki gelişmeleri değerlendiriyor, belirli gündem maddeleri çerçevesinde kararlar alarak faaliyetlerini sürdürüyor. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da zaman zaman komite toplantılarına katılarak çalışmaları yakından takip ediyor.

Başkan Ömer Gülsoy yapılan çalışmaları hızlandırmak, çözüm bekleyen konuları bir an evvel sonuca bağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda birbirinden beslenen sektörleri ve sektörlerin faaliyetlerini birebir takip eden yönetim kurulu üyelerini ilk ağızdan dinlemek için çalışma başlattı.

İlk etapta 5 meslek komitesi temsilcileri ve ilgili meslek komitelerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Gülsoy, komitelerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KTO 31. Meslek Komite Başkanı Seyhan Arifoğlu’nun ev sahipliliğinde gerçekleşen ve 11. (Dış Ticaret Firmaları), 13. ( Elektrik, Elektronik ve Beyaz Eşya Üretim ve Ticareti ), 23.(Metal Eşya Üretimi Ve Ticareti), 25. (Makine ve Teçhizat Üretim ve Ticareti ), 27. (Kimyasal Ve Plastik Ürünleri Üretim ve Ticareti), 28. (Metal Malzemeler Üretimi ve Ticareti) Ve 31. (Mobilya Üretimi ve Ticareti) meslek komitelerinin bir araya geldiği toplantıda; komiteler tarafından yönetime iletilen ve takibi yapılan talepler, kısa orta ve uzun vadede sektörleri canlandırmak adına yapılacak çalışmalar, sektör fuarları ve komite projeleri hususunda görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Başkan Gülsoy, katılımdan memnun olduğunu dile getirerek, ne kadar çok fikir olursa o kadar çok çözüm olacağını belirtti. Daima ortak akılda buluşmanın önemine vurgu yaptığını ifade eden Başkan Gülsoy; “Yönetime gelmeden önce savunduğum ve hala da ısrarla aynı yolda gittiğim 2 şey var: ‘Birlikte güçlüyüz, ortak akılda ilerleyeceğiz.’ Bizler birbirimizden güç alarak çalışmalarımıza devam edecek, çalıştıkça daha da güçleneceğiz. Hepimizin amacı aslında ortak. Bizler bu memleket için bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amaç aynı olunca yollar farklı olsa da tek bir çıkışta buluşuyoruz. Bu nedenle farklı yollardan gidip süreci uzatmaktansa aynı yolda güvenle ilerleyip bir an evvel hedefe varmak istiyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak öncelikle üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak, üyelerimizin işlerinde başarılı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü üyelerimiz işlerindeki başarısı sonuç olarak memleketimize, milletimize yansıyacaktır. Bu doğrultuda bizler yönetim kurulundaki arkadaşlarımla yoğun tempoda çalışıyor, daha çok neler yapabiliriz hususunda projeler üretmeye çalışıyoruz. Sizlerden de özellikle istirhamım aynı özveriyle çalışmalarınıza devam etmeniz. Son dönemde yaşanan zorlu sürece rağmen moralini bozmadan üretime yatırıma destek veren, çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm üyelerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

Ayrıca toplantının ana gündem maddelerinden olan “Verimlilik Koordinasyon Ofis Projesi” hakkında da detaylı bilgiler paylaşan Başkan Gülsoy projeye sahip çıkan üyelere ayrıca teşekkür ederek, projenin başarılı bir şekilde ilerlediği takdirde, projede yer alan KOBİ’lere yalın üretim eğitimleri verileceğini ve eğitimler sonunda üretimde verimlilik süreçlerinin artacağını kaydetti.

Sektör çalışmalarına yön verecek 1. Grup Meslek Komiteleri Toplantısı için Başkan Gülsoy’a teşekkür eden komite üyeleri de gerek kendi işlerinde gerekse sektör olarak yaşadıkları sorunları dile getirerek, çözüm noktasında Ticaret Odası’nın hiçbir zaman desteği esirgemediğini ifade ettiler. Birbirine yakın sektörlerin ortak sorunlarında beraber ilerlemenin de önemine değinen üyeler bu toplantıların meyvelerini kısa sürede toplayacaklarına inandıklarını belirttiler.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Gülsoy, belirli periyotlarda benzer toplantıların gerçekleşeceğini ve yine birbirine yakın meslek grupları ile bir araya geleceklerini söyledi.