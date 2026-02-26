  • İSTANBUL
Aktüel Başkan Güler'in vizyonu: Yerli, milli ve Ordulu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in fikir öncüsü olduğu ve meslek okullarında öğrencilerin eğitim alması amacıyla iştirak şirketi ORYAZ ve Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin emeği ile üretilen CNC Freze ve CNC Torna makineleri Mesleki ve Teknik Liselerine teslim edildi.

CNC MAKİNELERİ MESLEK LİSELERİNE TESLİM EDİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyoner bakış açısı doğrultusunda CNC makinelerinin eğitimde kullanılması ve daha uygun maliyetlere üretilmesi amacıyla başlatılan AR-GE sürecinin ardından ORYAZ tarafından 2025 yılında meslek liselerine özel, daha kompakt ve ekonomik CNC Torna ve CNC Freze makinelerinin prototipleri geliştirildi. Bu kapsamda Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yapıldı.

 

“YERLİ, MİLLİ VE ORDULU”

Mesleki ve Teknik Lise öğrenci ve öğretmenlerinin emeğiyle ORYAZ öncülüğünde ‘Yerli, milli ve Ordulu’ CNC makineleri; Fatsa, Ünye, Piraziz ve Giresun’daki meslek liselerine teslim edildi. Sanayide kullanılan makinelerle aynı çalışma prensibine sahip olan bu modeller sayesinde öğrenciler, mezun olmadan önce gerçek üretim altyapısına birebir uyumlu eğitim alma imkânı buluyor.

“GÜZEL BİR İŞ ORTAYA ÇIKARDIK”

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretilen CNC makinelerinin gençlerin eğitimi için kullanılacağını belirterek, şöyle konuştu:

 

“Göreve geldiğimizde geleceğin yazılım olduğunu bildiğimiz için yazılım şirketimiz ORYAZ’ı kurduk. Orada çok güzel işler çıkardık, çıkarmaya da devam ediyoruz. Şimdi de bu güzel okul ile birlikte neler yapabiliriz diye düşündük. Ordu’nun evlatları ile oturduk takım tezgahlarını ürettik. Bu makineler öğrenciler için kullanılacak. Sanayi için kullanılacak olanları da ürettik. CNC Torna ve CNC Freze sanayide kullanmaya başladık. Bu ürünlerin yazılım dahil her şeyini kendimiz yaptık. Ordu bu noktada çok güçlü bir kent. Öte yandan biz şu anda Türkiye olarak da İHA’larla, SİHA’larla çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Burada en önemli unsur öğrencilerimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz”

VARGELOĞLU: “ORDU, BÖLGESİNE ÜRETİM YAPAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR”

Programda konuşan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’da yaptığı konuşmada, “Bu program mesleki eğitimin üretimle, sektörle ve toplumsal fayda ile birleştiği modelin somut yansımasıdır. Ortak üretim modeli kapsamında üretilen CNC torna ve CNC freze tezgahları Ordu ve Giresun illerinde okullara teslim edilecek. Bu yönü ile Ordu, yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan değil, bölgesine üretim yapan mesleki eğitim merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda Valimize, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, öğretmen ve öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

ATICI: “OKULUMUZ İÇİN TARİHİ BİR AN”

Programda konuşan proje ortağı Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdem Atıcı’da yaptığı konuşmada “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri sonucu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORYAZ A.Ş. ile birlikte ürettiğimiz makinelerin bugün teslimini yapıyoruz. Bu okulumuz için tarihi bir an, bizler için de çok önemli bir gurur vesilesi. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, CNC makinelerin teslimi için yapılan kurdele kesiminin ardından sona erdi.

