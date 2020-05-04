Başkan Güler: Kimsenin açta açıkta kalmaması için çabalıyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ordu'da alınan koronavirüs tedbirlerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de "Valilik ve belediyeler olarak belirli bir düzen içinde uyumla çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında işi en başından beri sıkı tuttuk." dedi.

'Dezenfeksiyon tünelimiz dünyada ses getirdi'

Koronavirüsle mücadelede hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Güler, "Bu işin hijyen ve dezenfeksiyon bölümü çok önemli. Ülkemizde koronavirüs vakası tespit edildiği andan itibaren çalışmalarımızı hijyen üzerinde yoğunlaştırdık. Şehrimizin birçok noktasına dezenfeksiyon tüneli yaptık. Projemiz dünyada ses getirdi. Şimdi dezenfeksiyon tünelinin yurtdışı taleplerini topluyoruz." diye konuştu.

'Şehir dışından gelenler için titizlikle çalıştık'

İstanbul'da Sivaslılardan sonra en büyük nüfusun Ordulular olduğunu belirten Başkan Güler, "Ordu, Sivas'tan sonra İstanbul'un ikinci büyük nüfusu. Koronavirüs salgını başladıktan İstanbul'dan gelen hemşehrilerimiz oldu. Biz onları fındık vakti beklerken daha erken geldiler. Onların durumunu da ayrıca değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

'Kimse açta açıkta kalmasın diye çabalıyoruz'

"Biz Ordu'da hem teknik hem ekonomik hem de sosyal belediyeciliği uygulamaya çalışıyoruz." diyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şöyle konuştu:

"Klasik tabiriyle kimsenin açta açıkta kalmaması için çabalıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek dağıtıyoruz. Bizim bir mobil yemek tırımız var. Bu mobil tırımız depremde de Malatya ve Elazığ'a ulaşmıştı. Mobil tırımıza ilaveten lokantalarla anlaştık. Sıcak yemeklerimiz hijyenik bir şekilde ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılıyor."

'Psikolojik destek birimi kurduk'

"Koronavirüsle mücadelede psikolojik destek birimleri oluşturduk. Psikologlarımızla, gençlerin ve belirli yaşta olanların sıkıntılarını görüşüyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Psikolojik destek birimimiz evlerinden çıkamayan genç ve yaşlılarımıza çok önemli bir hizmet sunuyor. Tabi onlarla birlikte hastalık korkusu ile psikolojik sorun yaşayanlara da yardımcı oluyoruz. Taktir edersiniz ki koronavirüsle mücadelede psikolojik sağlık da çok önemli."

'Tedbiri elden bırakmamalıyız'

"Belediye olarak bazı alacaklarımızı erteledik. Bunların tahsilatını yapmıyoruz. Bunun dışında da bazı kolaylıklar gösteriyoruz. İşini kaybedenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Salgın ortadan kalktıktan sonra ekonomimizi hızlıca toparlamamız gerekiyor. Bu kapsamda da tedbirler almaya başladık. Üreticimize sera ve fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayından sonra biraz daha iyimser bir tablo bekliyoruz. İyiye giden süreçte birden gevşeme yaşanırsa daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Onun için temkini elden bırakmamamız lazım. İyimser olmakla beraber temkinli de davranmalıyız."