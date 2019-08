Başkan Güder’den İl Müftüsü Işıldar’a hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Güder, Yaz Kur’an Kursu’nda 2 ay Kur’an öğrenen öğrencilerin, okullarda seçmeli ders olarak Kur’an-ı Kerim dersini seçmeleri konusunda İl Müftülüğü’ne ve imamlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

Beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Muammer Zafer, AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tercan, Belediye Meclis Üyeleri Sıddık Özdemir ve Mikail İkiz ile birlikte Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Müftü Işıldar’a yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Müftülüklerimiz çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Hemen hemen Malatyamıza, Battalgazimize baktığımızda her mahallemizde bir camimiz var. Bu cami vasıtasıyla, oradaki imam hatipliler vasıtasıyla, insanları topluma faydalı bireyler olma, insanlar arasındaki sosyal diyalogu sağlama, ‘ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini her mahallede işlemeye çalışıyorlar. Bu yönü ile kendilerine teşekkür ediyorum. Şu an yaz dönemini yaşıyoruz. Hangi camiye gidersek, oradaki çocuklarımızın cıvıl cıvıl. Camilerde çocukları buluşturma adına yapmış oldukları çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir kaç programa biz belediye olarak katkı sunmuş olduk. Orda hocalarıma şunu ifade ettim. Kur’an insanlara gönderilmiş bir kitaptır. İnsanlar hayatlarını, düzenlerini ona göre tanzim etsinler. Sizin hayatınızı tanzim ve düzenleyebilmeniz için Kur’an-ı bilmeniz lazım. İnsanların Kur’anla muhatap olması lazım. Çocuklarımızı yaz döneminde, iki aylık bir süre zarfında Kur’anla muhatap ediyoruz, ama sonrasında bir irtibat kesiliyor. Biz oradaki hocalarımızdan ve müftümüzden ricamız, imamlarımız vasıtasıyla ailelere ricada bulunarak seçmeli ders olarak Kur’an-ı Kerim dersi almalarını sağlamalarıdır. Arkadaşlarımıza ve şu anda müftümüze de bunu ifade ediyoruz. Bugün Malatya ve özelde Battalgazi huzurlu bir ortam ise, bu Malatya’yı yönetenler sayesinde ve Malatya halkının feraseti sayesinde bunlar şekilleniyor. Malatya’mız özellikle doğu illerimizden göç alan bir ilimiz. Burada komşuluk ilişkilerini güçlendirme, göç sonucu gelen insanlar ile yerli insanların aradaki sosyal ilişkileri düzenleme adına hem biz yerel yönetimler olarak, bu hususta çalışmalarımızı, mesailerimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Camilerimiz, kuran kurslarımız, sosyal ve kültürel içerikler bakımından her alanda başkanımızın desteğini gördük. Yaz kurslarımızdaki çocuklarımıza, camilerde yapılan bir takım ikramlar, semt konaklarını bize özellikle tahsis etmesi, orada en yetkili personelini yetkilendirmesi, onları takip ettirmesi bizim açımızdan son derece önemli. Marifet iltifata tabidir diye bir söz var. Geçen sene bizim öğrenci sayımız 27 bin civarındaydı il genelinde. Yaz kuran kurslarına katılan öğrenci sayımız. Bu sene 33 bine yaklaştık. Ve iyi bir artış. Önümüzdeki sene daha büyük hedefler koymak suretiyle devam ettireceğiz. Sosyal ve kültürel içerikli bir alanımız var. Camilerimizin bakımı, ufak tefek onarımları hususunda, veya ilerleyen zamanda kendilerinin de uygun gördüğü yerlerde daha etkili bir şeyler yapılması konusunda her zaman başkanımız bize destek oluyor” diye konuştu.