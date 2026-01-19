Başkan Görgel’den Emine’ye Doğum Günü Sürprizi

  • İSTANBUL
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, görme engelli Emine Arıkmert’i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Görgel, Emine’ye yeni yaşının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek gönül bağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Fırat Görgel, Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden görme engelli Emine Arıkmert’i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Görgel, Emine’ye yeni yaşının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Ziyarette Başkan Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel ile AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz da yer aldı. Heyet, Emine Arıkmert ile birlikte pasta keserek doğum gününü kutladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, sıcak ve içten sohbetler gerçekleştirildi. Sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk yaşayan Emine Arıkmert ve ailesi, Başkan Fırat Görgel’e nazik düşüncesi ve anlamlı ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Aile, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Görgel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

