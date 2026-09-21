Başkan Görgel, “Güreş Kültürünü Yaşatmaya Devam Ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi müsabakalarına katıldı. Boyalı Mahallesi’nde düzenlenen güreş şölenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, siyasi parti temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda sporsever de yer aldı. Müsabakalara 4 farklı kategoride 615 sporcu katıldı. Bertiz’in köklü kültürünü yansıtan etkinlikte farklı yaş grupları ve kategorilerde mindere çıkan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Gün boyu devam eden müsabakalar, güreş tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Başkan Görgel, aynı zamanda Bertiz Kabarcık Üzümü Yarışması’nda dereceye giren çiftçilere de ödüllerini takdim etti.

“Güreş, Nesilden Nesile Aktarılan Bir Kültürdür”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün yiğidin harman olduğu Bertiz’deyiz. Ata sporumuz olan güreşin etrafında bir kez daha gönül gönüle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertiz’imizin toprağı bereketlidir, insanı merttir ve sofrası açıktır. İşte güreşimiz de bu karakterin özelliklerini taşıyor. Er meydanında pehlivanın gücü kadar; ahlakı, rakibine gösterdiği saygı ve taşıdığı edep önemlidir. Bu yönü ile güreş nesilden nesile aktarılan bir kültür halini almıştır. Kahramanmaraş’ımızda güreş sporumuzu birçok er meydanında sergilemeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güreş sporuna önemli destekler veriyoruz ve bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

“Bertiz’e 350 Milyonluk Yol Yol Yatırımı Yaptık”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Allah’a şükürler olsun 3 buçuk yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa ediyoruz. Bir taraftan altyapı ile uğraşırken, bir taraftan da üstyapıda önemli hizmetleri şehrimize kazandırmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bertiz’de 350 milyon TL’ye yakın yol yapım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdik. Kısa zaman içerisinde Boyalı ve Başdervişli mahallelerimizde halı sahalarımızı yaparak gençlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.