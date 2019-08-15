Başkan Gökhan Gürel: Üreten çiftçimiz halinden memnun

Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçeye her hafta kurulan pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Köylü vatandaşların ve çiftçilerin üretim yapıp pazarda satmasının ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirten Başkan Gökhan Gürel, ’’Bu yıl bölgemizde yağışlardan dolayı bereketli bir mevsim geçiyoruz. Bu köylümüzün ürettiği ürüne de yansımış. Pazarımızda üreticilerimiz kendi ürettikleri organik domates biber gibi ürünleri satıp aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ayrıca yine kendi yaptıkları kışlık peynir tarhana ve çeşitli el yapımı gıdaları da organik olarak satıyorlar. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin oldukça kaliteli ve organik olduğu görülüyor. Aslanapa pazarı oldukça hareketli ve kalabalık. Esnafımız ve vatandaşlarımız fiyatlardan ve ürünlerden memnun’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)