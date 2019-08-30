Başkan Geylani’den 30 Ağustos mesajı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtuluş Savaşı’nın başarı noktası olan, birlik ve dayanışma içinde gösterilen çabaları hedefine ulaştıran 30 Ağustos Zaferi, milletimizin fedakârlığının, kararlılığının ve vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Geylani, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimiz, gösterdiği kahramanlıklarla düşmanı kim olursa olsun vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı verilmiş 30 Ağustos Zaferi, hiç şüphesiz bu vatan üzerindeki kirli emelleri yok edeceğinin ve edildiğinin kanıtıdır. Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Dün vatanımızın her bir karış toprağında verilen mücadele, bugün de ülkemize kast etmeye çalışanlara karşı verilmektedir. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle ve şükranla yad ediyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimiz de şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.