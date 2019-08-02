Başkan Genç, Trabzonspor’un 52. kuruluş yıldönümünü çocuklarla birlikte kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un 52. kuruluş yıldönümünü çocuklarla birlikte futbol oynayarak kutladı.

Başkan Genç, Trabzonspor’un 52. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bengisu ve Akyazı mahallelerini ziyaret ederek çocuklarla birlikte futbol maçı oynadı.

Çocuklarla futbol sohbeti yapan Başkan Genç, spor faaliyetlerine katkı sağlamak için bugüne kadar birçok spor tesisini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak futbolunun Trabzonspor’un başarısında çok büyük paya sahip olduğunu belirten Başkan Genç, " Geleceğin futbol yıldızlarıyla birlikteyiz. Çok mutluyuz, Trabzonspor’umuzun kuruluşunun 52. yıldönümünü hep beraber kutluyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor taraftarlarını forma ve kombine bilet almaya çağıran Genç, "Bu programımızın örnek teşkil etmesini istiyoruz. Ciddi bir forma satışımız var. Kulübümüzü desteklememiz lazım. Çocuklarımıza da burada forma dağıtacağız. Bütün taraftarlarımızı da şampiyon olmamız için kulübümüzü güçlü bir şekilde desteklemeye davet ediyoruz. Gerek kombine konusunda, gerek forma satışı konusunda inşallah en yüksek noktaya ulaşırız” dedi.

Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile birlikte çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.