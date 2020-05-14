Başkan Fırat’ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat, insanoğlunun ilk gayesinin barınma ve beslenme olduğunu belirterek, beslenmenin insanın yaşamsal döngüsünü sürdürmesinde temel ihtiyaç olarak çeşitli kazanımlar elde etmesine olanak sağladığını söyledi.

Başkan Fırat açıklamasında, “Bu olağanlığı sağlamanın ise geçtiği yer toprak olmuş ve toprağın insanlar için önemi son derecede artmıştır. Çiftçilerimiz neredeyse toprağa alın terini dökerek çeşitli gıdanın evlerimizin mutfağına gelmesine emek veren tek yegâne varlıklardır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.

Geçmişte en zor şartlar altında üretim gerçekleştiren çiftçilerimiz bugünün teknolojisiyle üretimde hız kazanarak tüketicilerin karşısına en makul seviyede ürünler ortaya koymaya devam etmektedirler. Şunu unutmamalıyız ki bu mukaddes görevi üstlenen çiftçilerimizin değerini bilmeli ve onlara emeklerinin karşılığını vermeliyiz. Hele ki pandemik salgınların olduğu şu zor süreçlerde bile bizler için hala üretim gerçekleştirmeye çalışmaları ise ayrıca değer taşımaktadır. Bu zor süreçler bize şunu da göstermektedir ki Dünya genelinde azalan kaynaklar karşısında küresel sorun haline gelen gıda kesintisiz arz ile hala devam etmektedir. Bu yüzden israfın önüne geçmek ve uygulamakta üretim kadar önemlidir.

Ülkemizin tarımsal üretimde kendine yeterliliği ve gıda güvenliğinin sağlanması sadece çiftçimizin ve yetkililerin değil toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Onlara destek olmalı ve her zaman yanlarında olmalıyız. Hak ettikleri değerleri vermeliyiz. Bu sebepten dolayı bugünün önemini ortaya koyan Çiftçilerimize Teşekkür eder Dünya Çiftçiler Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.