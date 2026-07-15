Başkan Fırat Görgel: 15 Temmuz’da Birlik Olduk, Türkiye Olduk

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Görgel, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve milli iradesi uğruna büyük mücadeleler verdiğini belirterek, 15 Temmuz 2016 gecesinde ortaya konulan destansı direnişin milletimizin hafızasında daima yaşayacağını ifade etti. Başkan Fırat Görgel mesajında, “Tarih, bazı milletleri sahip oldukları topraklarla, bazı milletleri kurdukları medeniyetlerle, bazı milletleri ise zor zamanlarda gösterdikleri cesaret ve fedakârlıklarla hatırlar. Aziz Türk milleti ise tarih boyunca özgürlüğüne düşkünlüğü, bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele ve gerektiğinde canını vatanına adamasıyla anılmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesi de işte böyle bir gecedir. Bu tarih, yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği bir gün değil; aynı zamanda Türk milletinin istiklaline ve iradesine sahip çıkmak için yeniden ayağa kalktığı, tarihin akışını değiştiren büyük bir direnişin adıdır. Bu yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde, milletimizin yazdığı bu demokrasi destanını bir kez daha gururla hatırlıyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu Milletin Mayasında İstiklal Vardır

Başkan Fırat Görgel, mesajında Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma konusundaki kararlılığına vurgu yaparak, “Tarih boyunca nice ordular Anadolu kapılarına dayanmış, nice devletler bu toprakları ele geçirmek istemiştir. Ancak Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutmuştur. Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan irade, İstanbul’un surlarını aşan kararlılık, Çanakkale’de dünyanın en güçlü ordularına geçit vermeyen cesaret ve Millî Mücadele yıllarında işgale karşı ayağa kalkan millet ruhu aslında aynı ruhun farklı zamanlardaki tezahürüdür. İşte 15 Temmuz gecesi meydanlara inen milyonlar da aynı tarihi mirasın evlatlarıydı. Çünkü bu millet bilir ki; bağımsızlık kaybedildiğinde sadece toprak değil, gelecek de kaybedilir” cümlelerini kaydetti.

Kurtuluşun Şehri Kahramanmaraş’ın Taşıdığı Miras

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu destansı direnişin bugün de şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek mesajında, “Kahramanmaraş, özgürlüğün bedelini ödemiş bir şehirdir. Bu şehir, işgal karşısında teslim olmayı değil direnmeyi seçmiş insanların şehridir. Bugün gururla taşıdığımız “Kahraman” unvanı, bir armağan değil; milletimizin ortaya koyduğu eşsiz mücadelenin sonucudur. Daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Maraş halkı, kadınlarıyla, gençleriyle, yaşlılarıyla işgale karşı ayağa kalkmış; istiklal uğruna topyekûn mücadele vermiştir. Bu mücadelede atılan ilk kıvılcım, Sütçü İmam’ın cesaretiyle bütün Anadolu’ya yayılmıştır. Bir milletin kaderini değiştiren o ilk kurşun, aslında yalnızca bir işgale değil, esarete karşı sıkılmıştır. Maraş halkı, açlığa, yokluğa ve imkânsızlıklara rağmen vatanından vazgeçmemiştir. Çünkü bu şehrin insanı için bayrak, vatan ve ezan her zaman candan önce gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’da Tarih Yeniden Tekerrür Etti

15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu direnişin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Görgel, “Aradan yaklaşık bir asır geçti. Takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde bu kez milletimizin karşısına başka bir ihanet çıktı. Devletimizi ele geçirmek, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlığa sürüklemek isteyen hainler, bu milletin tarihini ve karakterini hesap edemedi. O gece, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve milletimize yaptığı tarihi çağrıyla birlikte milyonlarca vatandaşımız meydanlara indi. Milletimiz, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, tıpkı Millî Mücadele yıllarında olduğu gibi, o gece de istiklalini savunmak için ayağa kalktı. Çünkü bu millet için mesele yalnızca bir yönetim meselesi değildi. Mesele; bağımsızlıktı. Mesele; bayraktı. Mesele; ezandı. Mesele; çocuklarımıza bırakacağımız özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ydi” dedi.

Tankların Karşısına Çıkanlar, Ecdadının İzinden Yürüdü

Başkan Fırat Görgel, 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşların, ecdadın miras bıraktığı bağımsızlık ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi meydanlara koşan insanlar, aslında tarih boyunca aynı mücadeleyi veren ecdatlarının izinden yürüyordu. Nasıl ki Çanakkale’de gençler gözlerini kırpmadan cepheye koşmuşsa, nasıl ki Maraş’ın sokaklarında işgale karşı mücadele edenler geri adım atmamışsa, 15 Temmuz gecesi de milletimiz aynı kararlılığı göstermiştir. Tankların önüne çıkan insanlar yalnızca bedenleriyle değil, imanlarıyla ve vatan sevgileriyle oradaydı. Kurşunlara göğüs gerenler, savaş uçaklarının sesine rağmen meydanları terk etmeyenler, aslında millet iradesinin hiçbir silahla teslim alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz gecesi tankların karşısına çıkanlar, tarihin akışını değiştirdi. Demokrasiye sahip çıkmanın bedelini canlarıyla ödemeyi göze alan bu kahramanlar, gelecek nesillere unutulmayacak bir miras bıraktı” cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş O Gece de Tarihin Doğru Tarafındaydı

Kahramanmaraş’ın 15 Temmuz gecesinde de demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan şehirlerin başında geldiğini ifade eden Başkan Görgel, “15 Temmuz gecesi yalnızca Ankara ve İstanbul değil, Anadolu’nun tamamı aynı yürekle ayağa kalktı. Kahramanmaraş da o gece tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi devletinin yanında saf tuttu. Meydanlar doldu, bayraklar açıldı, dualar edildi. Binlerce Kahramanmaraşlı sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Bu şehir, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatan söz konusu olduğunda geri durmayacağını bir kez daha gösterdi. Bugün aradan geçen yıllara rağmen Kahramanmaraş’ta her 15 Temmuz’da aynı ruh yeniden yaşatılmakta, aynı hatıralar yeniden yâd edilmekte, aynı kararlılık yeni nesillere aktarılmaktadır. Çünkü biliyoruz ki milletler, hafızaları kadar güçlüdür. Unutulan mücadeleler zamanla anlamını yitirir; yaşatılan hatıralar ise milletlerin geleceğine yön verir” diye konuştu.

Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkacağız

Başkan Görgel, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin ortaya koyduğu fedakârlığın milletimizin hafızasında daima yaşayacağını belirterek, “15 Temmuz gecesi verilen mücadele büyük fedakârlıklarla kazanılmıştır. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Gazilerimiz ise gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkla bu milletin yaşayan kahramanları olarak her zaman başımızın tacı olacaktır. Bizlere düşen görev; onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu ülkenin geleceğini aynı inanç ve kararlılıkla inşa etmektir” cümlelerini kaydetti.

Aynı Bayrağın Gölgesinde, Aynı İdeal Etrafında

Mesajının son bölümünde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Fırat Görgel, “Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın bekası uğruna canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Kurtuluşun şehri Kahramanmaraş’ın taşıdığı bağımsızlık ruhu, dün olduğu gibi bugün de yarın da bu aziz vatanın en büyük gücü olmaya devam edecektir. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde ilelebet dalgalansın. Devletimiz payidar, milletimiz var olsun” dedi.