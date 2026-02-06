Başkan Fedaioğlu'ndan 6 Şubat depremi anma mesajı

İl Başkanı Fedaioğlu mesajında, 6 Şubat depremlerinin milletimizin ortak hafızasında derin bir acı olarak yer ettiğini belirterek, “Ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyor, geride kalan ailelerimize sabır ve metanet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Depremlerin yalnızca şehirleri değil, insanların hayatlarına dair pek çok şeyi bir anda değiştirdiğini vurgulayan Fedaioğlu, “O kara günlerde yaşadığımız yıkım; evlerimizi, iş yerlerimizi olduğu kadar hatıralarımızı, umutlarımızı ve geleceğe dair planlarımızı da derinden etkiledi. Böylesine büyük bir felaketin izlerini silmek kolay değil. Ancak milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhu, en zor şartlarda dahi dimdik ayakta durabileceğimizi bir kez daha ortaya koydu. Acımız büyüktü ama birlik ve beraberliğimiz daha da büyüktü” dedi.

Devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu ve yaraların sarılması için yoğun bir gayret gösterildiğini ifade eden Fedaioğlu, “Asrın felaketinin ilk anından itibaren vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, yeniden ayağa kalkma sürecinde kararlılıkla adım atan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, güvenlik güçlerimize, AFAD ve Kızılay ekiplerine, gönüllülere ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte şehirlerimizi yeniden inşa ederken, gönüllerimizi de onarmaya gayret ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fedaioğlu mesajının sonunda, “Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Gaziantep’imize ve ülkemize huzur, güven ve afetten uzak bir gelecek diliyorum” ifadelerine yer verdi.