Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, geleceğe yön veren büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu ifade eden Başkan Fedaioğlu, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir ülkenin en büyük gücü, iyi yetişmiş, donanımlı ve milli-manevi değerlerine bağlı nesilleridir. Bu nesilleri yetiştiren, evlatlarımıza bilgiyle birlikte ahlakı, sorumluluğu ve vatan sevgisini aşılayan öğretmenlerimiz, geleceğimizin en kıymetli mimarlarıdır. Her bir öğretmenimizin emeği, ülkemizin yarınlarına bırakılan en değerli mirastır.”

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN MİMARLARI ÖĞRETMENLERİMİZDİR”

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada eğitimin ve öğretmenlerin belirleyici bir konumda olduğunu vurgulayan Fedaioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken en büyük önceliklerimizden biri geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir. Bilginin hızla değiştiği, dünyanın yeniden şekillendiği günümüzde; düşünen, üreten, araştıran ve değerlerinden güç alan nesiller yetiştirmek büyük önem taşıyor. Bu büyük hedefin merkezinde ise öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında, kimi zaman en zor şartlarda dahi görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerimizin gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Bizler de eğitimin güçlenmesi ve öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri görmesi için üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz.”

Başkan Fedaioğlu, mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Bu anlamlı gün vesilesiyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimize ışık tutan, bilgi ve birikimleriyle nesillerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum.”