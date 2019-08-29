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Başkan Fadıloğlu’ndan müjdeli kutlama

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı’nın 1 gün süreyle ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
Başkan Fadıloğlu’ndan müjdeli kutlama

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı’nın 1 gün süreyle ücretsiz olacağı müjdesini verdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip Kurtuluş Savaşı’mızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos 2019 günü vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle zafer coşkusunu doyasıya yaşamaları için Dülük Tabiat Parkı gün boyu ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
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