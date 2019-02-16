Başkan Eroğlu’dan yerel kalkınma hamlesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yerel kalkınmanın, en önemli hedefleri olacağını ifade ederek, "Belediye olarak iş atölyeleri açarak ilk etapta 300 vatandaşımıza yeni bir iş kapısı oluşturacağız" dedi.

Behzat Bulvarı Çekenli iş merkezi yanında AK Parti seçim bürosu açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Açılışta konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı, AK Parti sevdalısı bir şehir olduğunu söyledi. Tokat’ın, 2002’de AK Parti kurulduğundan beri en büyük başarıyı sağlayan iller arasına girdiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Yine bir seçimin arifesindeyiz. 5 yılda yaptıklarımızı, yürüyüşümüzü gördünüz. 5 yılda Tokat’ta yaptığımız bu yürüyüşünün daha hızlısını yapmak için heyecanla 31 Martı bekliyoruz. 1 Nisan sabahında ilk günkü aşkla şehrimizi daha büyütmenin gayreti içinde olacağız. Biz bu şehrin evladıyız, Tokat’ı iyi biliriz. Biz dersimizi de çok iyi biliyoruz ve dersimize çalıştık. Nasıl ki 2014’te bir şehir hayal ettik ve bu noktada hayalimizi gerçekleştirdiysek, 5 yıl sonra da hayalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Meydan projemiz bitmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Behzat deremizi temizledik, ışıklandırma yaptık, korkuluklar yaptık. Hanımlarımıza kültür sanat merkezleri yaptık, gençlerimize bilgi evleri yaptık. 61 projemizle şehrimize değer kattık. Yine hep beraber şehrimizin nüfusunu artırdık. Bugün nüfusumuz 22 bin arttı. Bugün 150 bin olan şehrimizin nüfusu on yıl sonra 250 bin olsun diyoruz. Yeni iş sahaları oluşturmamız lazım bu şehirde. Bu şehrin vatandaşı burada doğduysa, burada doymalı. Bugün şehrimizin fabrikalarda çalışan işçi sayısı 2 binlerden 5 bin 500’lere çıktı. Yetmez, 2024’e kadar şehrimize yeni yatırımcılar getirelim, yeni iş sahaları oluşturalım ve 5 bin 500 değil 10 bin insanımız çalışsın. 10 bin insana iş olsun ekmek olsun diyoruz” diye konuştu.

Yerel kalkınma hedefi

Tokat’ta yerel kalkınma ve istihdamın yol haritasınıbelirleyeceklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Hükumetimizden alacağımız desteklerle, sizlerden alacağımız desteklerle bunları bir bir yapmanın derdinde olacağız. Belediye olarak iş atölyeleri açarak ilk etapta 300 vatandaşımıza yeni bir iş kapısı oluşturacağız. Yerel kalkınma bizim en önemli hedefimiz olacak. Şehirleşme, şehrin alanını büyütme, mevcut şehrimizin mahallelerinde kentsel dönüşümler de önemli görevlerimizden birisi olacak. Kaledibi kentsel dönüşüm projemizi de bu dönem 71 projemizin içerisine aldık. Sulusokakta, Erenlerde, Kışlada da kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Bunu yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğini aldık. Daha sonra Örtmeliönü, Oğulbey ve Mehmet Paşa’nın üzerinde de nasıl bir kentsel dönüşüm yapacağımızı görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.