Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Sürekli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"30 yıldır böylesini görmedim"

Sadece Bayraklı'da konut teslim törenine 12 bin vatandaş katıldı. Ardından Menemen'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaştığını söylediler ama Cumhurbaşkanımız bir türlü gelmiyor. Yollar dolu. Balkonlardan karanfil atıyorlar. Muhteşem bir tabloydu. 30 yıldır siyaset yapıyorum. Çok mitingler gördüm. 300 binler 400 binler topladığımız oldu. Ama şu heyecan, samimiyet bambaşkaydı. Menemen'de 27 bin kişi vardı. Bütün Menemen sokaklardaymış, belki 50 bini geçen insan topluluğu vardı.

İzmir depreminin yaraları ne kadar sarıldı?

Deprem anından itibaren merkezi hükümetle yerel idare ilk süreçte bütün sorunları çözdük. Ama ondan sonra kendi sorumluluklarını yerine getirmediler. İzmir'de yapı stoğunun yüzde 80'i sıkıntılı. Kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Depremden etkilenen 80 bin konut var. Biz proje alanı yaptık. Bir kısmını çözüyoruz ama diğerlerinin çözülmesi için belediyenin bu işin içinde, merkezinde olması lazım. Yetki bundan sonra tamamen belediyede.

İzmir Körfezi ve kirlilik sorunu

Körfez'de durum her gün kötüye gidiyor. İzmir Körfezi'nde farkındalık oluşturmak için gezi yaptık. Büyük teknelerle gittik ama belli bir yerden sonra tekneler kirlilikten ötürü gidemiyor. Balçık, çamur, kirlilik, atıklar... Felaket bir durum.

Seçimden sonra vaatleri bu körfezde üç yıl sonra yüzeceğim. Bu çalışmayla bu körfezde 13 yıl sonra da çözemezsiniz. Ben diyorum ki: Süreleri 6 ay sonra. O zaman girerler, sahilde ambulans karşılar.

Başkan dış körfeze gidiyor. Orası hep temizdi. Gidiyor, fotoğraf çektiriyor; algı yapıyor.

Körfez kirliliğinin yegane sebebi arıtma değil. Körfezi kirleten dereler var. Bu derelerin ıslah edilmesi lazım. Temizleyeceklerine dereleri daha çok kirletiyorlar.

Bizim Başkan İzmir Körfezi'nin kirliliğini Gediz Nehri'ne bağlıyor. Gediz Nehri dış körfeze akıyor. İzmir Körfezi'ni ilgilendiren bir husus yoktur. Kendi belediyeleri dahi bu fikre karşı çıktı, "Herkes kendi önüne baksın" dedi.

"Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı değilim" dedi Sayın Başkan. Öyle değil. Yetki de sorumluluk da onda.

İzmir seçmeni bu kadar soruna rağmen neden CHP'yi tercih ediyor?

Seçmeni suçlamak bizim tarzımız değil. Onların iradesinin başımızın üzerinde yeri var. İzmir seçmeni ideolojik etkenlerle karar veriyor. Hizmettense ideolojik tercihlerini sandığa yansıtıyor. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz.

CHP tezkereye "hayır" dediği için İzmir'de büyük sorun yaşıyor.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iflasa gidiyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi son derece hızla borçları artan bir belediye. Belediye Başkanımız Seferihisar Belediyesi'nden geliyor. 10 yıl orada başkanlık yaptı, iflas ettirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de iflasa gidiyor.

3 milyar 63 milyon borç devraldı. 2021'de borç miktarı 12 milyar 100 milyon TL'ye ulaştı.