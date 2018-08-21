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Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği kurbanlar kesildi

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vekalet verdiği kurbanlar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Siirt’te kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 13:27
Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği kurbanlar kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için vekalet verdiği kurbanlar, Siirt'te kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Siirt Yatılı Bölge Kur'an kursunda düzenlenen törende konuşan Siirt İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şube Başkanı Ahmet Altıok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a iki adet kurban vekaleti verdiğini söyledi.

Altıok, "Yüce dinimiz İslam'da, yapılan ibadetler bir yandan kişiyi Allah'a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırır. Allah için eda edilen kurban ibadeti içerisinde çok sayıda hikmeti barındırmaktadır. Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine de önemli derecede katkıda bulunmaktadır" dedi.

Okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi ve eşi Emine Erdoğan adına kesilmesi için vekalet verdiği kurbanları kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Diyanet Vakfı
  3. Emine Erdoğan
  4. Siirt

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