Başkan Erdoğan'ın selamı Bild'i rahatsız etti

Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki temaslarını tamamladıktan sonra Almanya Cumhurbaşkanı'ndan gelen davet üzerine Berlin'e hareket etti.

Uzun bir aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılan önemli adımlardan biri oldu.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye doğru giderken, Alman medyası provokasyonlara başladı.

RABİA RAHATSIZ ETTİ

Ülkede yayın yapan Bild Gazetesi, Erdoğan'ın kendisini karşılayanları Rabia işaretiyle selamlamasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Bild, bu selamlamanın Batı değerlerine ve demokrasiye karşı olduğunu yazdı.