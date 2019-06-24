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Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına katılacağı daha sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacağı belirtildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:12
Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacağı, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacağı belirtildi. MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarının değerlendirileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacak. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini grup toplantısında yapması beklenen Erdoğan, saat 14.00'de AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda da İstanbul seçim sonuçları masaya yatırılacak. MYK'da Meclis gündemine gelecek konularla ilgili de Meclis Grup yönetimi tarafından sunum yapılacak. 15 Temmuz'a kadar çalışması planlanan Meclis'te görüşmelerine başlanacak yasa teklifleri ile Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı reformu paketi ile ilgili yasal düzenlemenin de ele alınacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:12
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. TBMM
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. MYK toplantısı
  5. Meclis Başkanlığı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah25 dk önce
    Suriyelileri gönder reis yoksa başkanlığı da kaybedersin.
  • KahyaKahya50 dk önce
    Tahminim dış ülkeden almıştır yoksa türkiyede satılmaz içki yoksa çoğu insan alır içebilir vesile olmamaklazım

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