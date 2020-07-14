Başkan Erdoğan'ın minik adaşının Ayasofya sözleri yürekleri titretti

Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Erdoğan Tayyip Baysan'ın yeniden ibadete açılan Ayasofya hakkındaki sözleri yürekleri titretti. Küçük çocuk çektiği videoda şunları söyledi:

"Müjdeler olsun ey Ümmet-i Muhammed Ayasofya açıldı. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır. Küllerinden yükselen duman bizden yanadır. Son durak son ideal ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsada iman bizden yanadır. Kapıları açacak bin yaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim inkılaba az kaldı. 15 Temmuz destanı kutlu olsun Reis'e selam olsun."