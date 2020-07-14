  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın minik adaşının Ayasofya sözleri yürekleri titretti

Adana'da ikamet eden 8 yaşındaki Erdoğan Tayyip Baysan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri büyük takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:33:00 -

Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Erdoğan Tayyip Baysan'ın yeniden ibadete açılan Ayasofya hakkındaki sözleri yürekleri titretti. Küçük çocuk çektiği videoda şunları söyledi:

"Müjdeler olsun ey Ümmet-i Muhammed Ayasofya açıldı. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır. Küllerinden yükselen duman bizden yanadır. Son durak son ideal ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsada iman bizden yanadır. Kapıları açacak bin yaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim inkılaba az kaldı. 15 Temmuz destanı kutlu olsun Reis'e selam olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı