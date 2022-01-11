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Siyaset Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketinin sonucu belli oldu
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketinin sonucu belli oldu

Dolar kuruna vurulan darbenin ardından bir milat olarak gösterilen 20 Aralık sonrası AK Parti oylarında yükseliş gözlendi. AK Parti Kaynakları, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" ifadelerini kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 09:06:00 -
Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketinin sonucu belli oldu

20 Aralık’ta açıklanan yeni ekonomi modeli sonrası ekonomide yaşanan gelişmeler AK Parti’nin oylarına yansıdı. Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! 20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti’nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

"20 Aralık sonrası oylar artmış"

 

Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yapılan anket Sonuçları AK Parti MYK toplantısında değerlendirildi. Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu.

Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı’nın yaptığı sunumda da Kazakistan’da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. (İHA)

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