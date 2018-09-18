Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık tazminat davası ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Serap Azizoğlu katıldı.

Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından reddi hakim talebi içeren dilekçe sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Talebe ilişkin görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Serap Azizoğlu da, "Davaya nesnel ve objektif bakılamayacağını düşünüyoruz. Reddi hakim prosedürünün işletilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Talebi karara bağlayan mahkeme hakimi Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından ileri sürülen nedenlerin Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 36. maddesinde sayılı nedenler arasında bulunmadığını belirtti.

DAVA ERTELENDİ

Davalı avukatınca ileri sürülen nedenlerin davayı uzatma amaçlı olup ret hakkında inandırıcı delil ve emare de sunulmadığını kaydeden mahkeme hakimi Kılıç, bu nedenlerle reddi hakim talebinin geri çevrilmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi Kılıç, ön inceleme duruşmasına başlandığını belirterek, uyuşmazlığın davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısında yaptığı konuşmadan kaynaklı olduğunu tutanağa yazdırdı

Tarafların sulh teklifini kabul etmemesi üzerine ön inceleme duruşmasına son veren mahkeme hakimi Kılıç, tarafların iddia ve savunmalarının incelenmesi ve delillerin değerlendirilmesi için tahkikat aşamasına geçilmesini hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında bir takım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transfer ettiğini iddia ettiği belirtildi.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "yurtdışına milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum" şeklinde elinde salladığı ancak göstermediği, basına da dağıtmadığı, ne olduğu belli olmayan kağıtlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu kaydedildi.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018 tarihindeki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise, ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı ithamlar isnat ederek, iftiralarına ve ağır hakaretlerine devam ettiği bilgisi verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu konuşmalarına yer verildi.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun sarfettiği sözlerin davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği vurgulanarak, 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi.

3 AYRI DAVADA 689 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddialare nedeniyle İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine kara vermişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle hakkında açılan üçüncü tazminat davasında ise, Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.