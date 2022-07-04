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Siyaset Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu sonuç verdi... Dünyaya "Türkiye" damgası
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu sonuç verdi... Dünyaya "Türkiye" damgası

Başkan Erdoğan'ın "Turkey değil Türkiye" vurgusu sonrası uluslararası alanda Türkiye büyük kabul gördü. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve NATO derken Türkiye artık literatüre yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:15:00 -
Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu sonuç verdi... Dünyaya "Türkiye" damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Turkey yerine Türkiye denmesi konusundaki hassasiyeti sonrası resmi adımlar atıldı.

"Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir" ifadelerinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından süreç hızlandı.

Önce ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanıldı. Ardından dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Birleşmiş Milletler'den (BM) Türkiye'nin talebini kabul eden bir açıklama geldi. BM'nin "Türkiye" adımı, uluslararası basında geniş yer buldu.

Manşetlere Türkiye taşındı

Küresel arenada hatırı sayılır birçok basın kuruluşu manşetine "Türkiye"yi aldı. Dünya liderleri ve temsilciler, "Türkiye" ifadesini her geçen gün daha sık dillendirdi.

Birleşmiş Milletlerin "Türkiye" ifadesini benimsemesinin ardından Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanıldı.

Türkiye, bu konuda kararlı duruşunu sürdürdü. AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu derken 'Türkiye' ibaresi uluslararası alanda kabul gördü.

NATO da Türkiye dedi

Ankara'nın kararlılığı NATO'ya da yansıdı. Türkiye NATO'ya bildirimde bulundu. Talep olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı NATO Liderler Zirvesi için Madrid'e götüren uçak da "Türkiye" kararlılığının bir başka göstergesiydi...

Erdoğan'ın uçağındaki "Republic of Turkey" yazısı yerini çoktan "Republic of Türkiye"ye bırakmıştı. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın masasında da "Turkey" değil "Türkiye" yazısı konmuştu. Liderler, manşetler, etiketler derken "Türkçe" hassasiyeti yerleşmiş oldu.

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