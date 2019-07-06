0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanı görevini yürüten Murat Çetinkaya yerine Murat Uysal getirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:03
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak yerine, Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın görev süresinin bitmesine 10 ay vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasına karar verildi.

"Bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Uysal, hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirtip, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim." dedi.

Öte yandan Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın da görevden alındığı açıklandı. Cansız'ın yerine bakan yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı getirildi.

Murat Uysal kimdir?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:03
  1. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  2. Başkan Yardımcısı Murat Uysal
  3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
  6. Anayasa Mahkemesi
  7. Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş
  8. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
  9. Prof. Dr. Şeref Kalaycı
  10. Galatasaray Lisesi
  11. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümü
  12. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  13. Türkiye Halk Bankası
  14. Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı
  15. ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da hareketli dakikalar! Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu
    1. İstanbul'da hareketli dakikalar!..
    2. TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal,..
    3. California'da 3 gün içinde 2. deprem
    4. ABD sallanıyor! 1400 artçı sarsıntının..
    5. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal:..
    6. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla..
    7. Yeni Merkez Bankası Başkanı Uysal’ın..
    8. Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye..
    9. Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü..
    10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    11. Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve..
    12. Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme..
    13. Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2..
    14. 06.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. California depreminin ardından..
    16. Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi..
    17. Sudan'da tarafların uzlaşması dünyada..
    18. Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden..
    19. Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı
    20. River Plate dünyaya dayanışma örneği..
    21. Sancaktepe’de börek salonundan..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Trabzonspor forması giyen Vahid..
    24. "Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki..
    25. Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin..
    26. Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı
    27. Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı,..
    28. Denizli'de taciz iddiası
    29. Mahalleli tacizcinin evini basıp..
    30. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı