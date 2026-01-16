  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Trump itirafı! İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın! Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı Trump kendi sonunu hazırlıyor: İç siyasette çöküş, dış politikada kriz Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!" İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali gerçek bir senaryo! Ama bu riski bertaraf eden bir neden var Türkiye en kritik ürünü Rusya'dan almaya başladılar! Rekor düzeyde ithalat Sırtında yumurta küfesi olmayan CHP bol keseden taleplerini sıraladı! CHP, emeklilere 9 bin lira seyyanen zam talep etti DEM'in Halep provokasyonu Akit TV'de boşa düşürüldü! ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Gündem Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan öğrencilere tebrik
Gündem

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan öğrencilere tebrik

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan öğrencilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öğrencilere yarıyıl tatili tebriğinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

 

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum.

Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun."

Başkan Erdoğan’ı ve kamu kurumlarına hedef almıştı! Yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e tazminat şoku
Başkan Erdoğan’ı ve kamu kurumlarına hedef almıştı! Yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e tazminat şoku

Gündem

Başkan Erdoğan’ı ve kamu kurumlarına hedef almıştı! Yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e tazminat şoku

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23