Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan öğrencilere tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öğrencilere yarıyıl tatili tebriğinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum.
Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun."
