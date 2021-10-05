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Teknoloji Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı
Teknoloji

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medyada yaşanan bağlantı sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle WhatsApp kullanmayalım. Gerçekten alternatifsiz bir uygulama değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 09:56:00 -
Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim aksaklığıyla ilgili olarak "Özellikle WhatsApp kullanmayalım. Gerçekten alternatifsiz bir uygulama değil" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, Facebook başta olmak üzere sosya lmedya devlerinde yaşanan erişim problemleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cesur, WhatsApp'ın kullanılmaması gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu arada arkadaşlar, Facebook sorunundan lütfen şu dersi çıkaralım: Özellikle WhatsApp kullanmayalım. Gerçekten alternatifsiz bir uygulama değil. İki harika alternatif var: BiP ve Telegram."

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