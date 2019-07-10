Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Hakkari'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan iki Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete sabır dileyerek başladı.

Öztrak, dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2014 ile 2018 dönemini kapsayan 10. beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde iktidarın performansını da kamuoyu ile paylaştığını kaydetti.

Erdoğan'ın görüşebilir açıklamasına cevap

Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna dönüşü yaptığı açıklamada, sistem eleştirileri kapsamında gerekirse muhalefetle görüşebileceklerini belirtmesiyle ilgili soru üzerine Öztrak, "İktidar bu açıklamalarında samimiyse biz de görüşlerimizi açıklamaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.