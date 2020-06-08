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Siyaset

Başkan Erdoğan'ın Ali Babacan'a yaptığı teklifi Mücahit Arınç açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 00:26:00 - 2020-06-08 00:29:32
Başkan Erdoğan'ın Ali Babacan'a yaptığı teklifi Mücahit Arınç açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a partileşme öncesinde yaptığı teklifi açıkladı.

Biz10 TV'ye katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" dedi.

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