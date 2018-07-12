0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz programı açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:23
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz programı açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Başkan Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek.

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 15 temmuz
  4. etkinlik takvimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    1. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    2. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    3. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    4. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    5. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    6. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    7. Kırkpınar'da tarihi rekor!
    8. TSK vuruyor, PKK çözülüyor!
    9. Bitki çayları hamilelikte zararlı mıdır?
    10. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi..
    11. Göz sulanmasına dikkat!
    12. Josef de Souza'nın büyük üzüntüsü! Eşi..
    13. KPSS 2018 ÖABT ve DHBT nedir ne zaman..
    14. İncirin ihracat yolculuğu başladı!
    15. İltihaplı romatizma kadınlarda daha..
    16. Yunanistan’dan yeni adım! NATO..
    17. Yaptıkları yanına kalmadı: 82 yıl..
    18. Nar ekşisi nasıl tüketilmektedir?
    19. Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te..
    20. Yıldırım Meclis Başkanı seçildi
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı