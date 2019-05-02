0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs kabulünde dikkat çeken isim

Rize’de, yemek yerken fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndüren ve sosyal medyada gündem olan Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs kabulünde dikkat çeken isim

Rize'de, yemek yediği sırada fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırıp 'kahraman' ilan edilen Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen yemekte ağırlandı.

Kalp masajı ve suni teneffüs

Merkeze bağlı Kendirli beldesinde Mart ayında esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yılmaz'dan yardım istedi.

Yılmaz, boğazına takılan lokma sonucu nefes alamayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek kendine geldi.

Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan etti.

Yılmaz Külliye'de ağırlandı

Köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli meslek dallarına mensup işçilere verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında masadaki yerini alan Yılmaz, yaklaşık 1,5 saat süren programda Erdoğan ile sohbet etme imkânı da buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayı ve köpeğe müdahalesini anlatan Yılmaz’ı tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
  1. Ankara
  2. Kalp masajı
  3. suni teneffüs
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Rize
  6. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  7. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  8. Ömer Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    2. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    3. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    4. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    5. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    6. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    7. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    8. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    9. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    11. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    12. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    13. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    14. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    15. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    16. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    18. İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul..
    19. Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona..
    20. 2019 imsakiye Konya
    21. Revizyon cerrahinin ardından..
    22. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    23. Hakan Arslan'dan 30 maç sonra "zorunlu..
    24. Kıbrıs gazisi Akmaz, son yolculuğuna..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri..
    26. Erdoğan'ın 1 Mayıs kabulünde dikkat..
    27. Öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi
    28. PKK, Sincar’ı açlığa mahkum ediyor
    29. Bilecikli öğrenciler okula bisikletle..
    30. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!