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Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevinden istifa edeceği iddia edildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:23
Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları gündem yarattı. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edildiği ve Yıldırım'ın istifa edeceği konuşuluyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili istifa tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin 'istifa' ısrarı sürerken, dün Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

"Son işim belki de bu olacak"

Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ALS-MNH Derneği tarafından düzenlenen,"Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

Yıldırım'ın bu açıklamaları 'İstifa mı edecek?' sorularını yeniden gündeme getirirken, Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor.

Bir kesim bu sözlerin 'istifa edekcek' anlamına geldiğini savunurken, diğer bir kesimde bu ifadelerin 'İstanbul seçimini kazanacağından emin' olarak yorumlanması gerektiğini ve Yıldırım'ın seçildikten sonra istifa edeceğini iddia ediyor.

 "Binali Yıldırım istifa edecek"

Gazeteci İsmet Özçelik de bugünkü köşe yazısında 'istifa' iddialarını yorumlayarak "Binali Yıldırım istifa edecek" diye yazdı.

Özçelik yazısında şu ifadelere yer verdi;

Binali Yıldırım’ın istifa etmemesi AK Parti içinde de tartışma yarattı.

Erdoğan, "istifaya gerek yok" dediği için herkes susmuştu.

Parti yönetiminde "İstifa" diyenler arttı.

Başkan Erdoğan-Yıldırım görüşmesi

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni gelişmeler var.

Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım Erdoğan’la görüştü.

İstifa konusunda Erdoğan’ı ikna etti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Binali Yıldırım

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