Başkan Erdoğan'dan yeni müjde açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta, "Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Otelimizin turizm sektörüne, ülkemize, NG Gruba hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 5 milyar liralık yatırımla 1200 istihdam ilavesini ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum.

* Türkiye turizmde kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya, İngiltere, Rusya... Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

* Sağlık hizmetleri konusunda da benim diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz.

* Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilecek.

* 16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor.

KDV müjdesi gelebilir

* Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi Kabine toplantısında tekrar masaya yatırır, müjdeyi veririz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları;

Pandemi ve salgın sebebiyle en çok etkilenen sektör turizm sektörü. Türkiye başta sağlık yatırımlarıyla pandemi sürecini doğru bir çizgide yönetmeyi başardı. Son 10 gündür uluslararası hava trafiğinin açılmasıyla görüyoruz. 2 tane başkenti var turizmin. İstanbul ve Antalya. Hava trafiğinde yüzde 30 civarında artış var. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İsviçre, Almanya, ABD, Fransa başta olmak üzere Rusya da kapıları açtı. Tüm dünyada aynı sorun var. Sezonun geç başlaması sebebiyle geç bitmesini hedefliyoruz. Beni en çok sevindiren Türk turizm yatırımcısı yatırımlarına devam ediyor. Bugün bu tesiste de görüyoruz. 81 vilayete turizm yatırımlarını yayma hedefimiz var. Nitelikli turist hedefimiz vardı. Bu otelde olduğu gibi döviz girişini arttıracak adımlar. Hayırlı olmasını diliyorum.