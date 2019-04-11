Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar'a tebrik! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nı kazanan milli güreşçi Yasemin Adar’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar’ı kutladı Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avusturyalı Martina Kuenz’i 6-1 yenen Yasemin Adar, 4’üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar’a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.