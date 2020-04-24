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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini içeren bir mektup gönderdi.

2020-04-24 17:59:00 -
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. Erdoğan mektupta "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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