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Gündem Başkan Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-05-02 21:41:00 - 2024-05-02 21:46:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ da yer aldı.

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