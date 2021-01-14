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Teknoloji Başkan Erdoğan’dan Telegram’da dikkat çeken paylaşım
Teknoloji

Başkan Erdoğan’dan Telegram’da dikkat çeken paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Telegram hesabından günlük programını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 10:07:00 -
Başkan Erdoğan’dan Telegram’da dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Telegram hesabından günlük programını paylaştı ve ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

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Yorumlar

vaayy be

Telegram ne kadar doğru bir tercih...Tercih edilmeye değecek bir avantajının devlet ve millete neler olduğunu açıklayacak biri yok mu?Bildiğimiz kadarıyla hem Rus hem de BAE'yle ortak.Bunlarda Türkiye'yi bir kaşık suda boğmak için fırsat bekleyen iki ülke..
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