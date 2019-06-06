Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a, eşi Afife Ayan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.06 Haziran 2019 Perşembe 23:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefatı dolayısıyla Pelit Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Başsağlığı temennisinde bulunan Erdoğan, merhume için dua etti.
Merhume Afife Ayan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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