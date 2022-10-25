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Aktüel Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için bir taziye mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 21:00:00 -
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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