Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.