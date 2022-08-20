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Siyaset Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 16:13:00 -
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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