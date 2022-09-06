Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Her alanda ikili münasebetlerimizin ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Ülkeler arasında istikrar ve barış ortamına da zemin hazırlıyor. bu doğrultuda, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret eden İş Konseyi'ni tebrik ediyorum.

Çatışmalar kimseye fayda sağlamaz

Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.

Bosna-Hersek’in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.

Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık.

Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek’in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor."