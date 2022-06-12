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Aktüel Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma ve el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:50:00 -
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Çap ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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