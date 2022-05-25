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Aktüel Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:23:00 -
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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